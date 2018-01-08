افتتاح أول معرض لسيارات النساء في جدة يناير الجاري

نايف السالم(صدى):

تستقبل جدة خلال الفترة المقبلة المعرض الأول للسيارات المخصص للنساء ، خلال يناير الجاري ، حيث يقام بـ ” لي مول ” في الأندلس ، على السيارات التي تلفت انتباه النساء .

ويضم المعرض مجموعة من السيارات التي تجذب السيدات ، من خلال ألوان معينة وعروض مختلفة خاصة بالسيارات، بالإضافة إلى توفير المركبات الأقل استهلاكًا للوقود في ظل ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا .