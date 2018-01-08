افتتاح أول معرض لسيارات النساء في جدة يناير الجاري
تستقبل جدة خلال الفترة المقبلة المعرض الأول للسيارات المخصص للنساء ، خلال يناير الجاري ، حيث يقام بـ ” لي مول ” في الأندلس ، على السيارات التي تلفت انتباه النساء .
ويضم المعرض مجموعة من السيارات التي تجذب السيدات ، من خلال ألوان معينة وعروض مختلفة خاصة بالسيارات، بالإضافة إلى توفير المركبات الأقل استهلاكًا للوقود في ظل ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25174 ] نشر منذ 5 ساعات
البنات ماشاءالله
عندهن ذوووووق راااقي في اختيار السيارات👍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25174 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشاءالله
سيارة واقفة جمب سيارة😃😃😃
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22960 ] نشر منذ 5 ساعات
اهم شي انها ما تصرف بانزين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22960 ] نشر منذ 5 ساعات
الرجال يقدرون يدفعون حق البانزين بس الحريم لا وياليت يكون لهن محطات خاصه
صداوي[ عدد التعليقات: 1497 ] نشر منذ 4 ساعات
كان الله في عون نجم على الحوادث 😂😂 رزق انفتح لحقين السطحات شيل ودي ورشه 😂😂😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 4 ساعات
يا نسوان … فش تخلوهم يضحكوا عليكم… لا تصيروا مخفه… فش سياره نسائية او رجاليه…ا