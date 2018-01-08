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افتتاح أول معرض لسيارات النساء في جدة يناير الجاري

افتتاح أول معرض لسيارات النساء في جدة يناير الجاري
نايف السالم(صدى):

تستقبل جدة خلال الفترة المقبلة المعرض الأول للسيارات المخصص للنساء ، خلال يناير الجاري ، حيث يقام بـ ” لي مول ” في الأندلس ، على السيارات التي تلفت انتباه النساء .

ويضم المعرض مجموعة من السيارات التي تجذب السيدات ، من خلال ألوان معينة وعروض مختلفة خاصة بالسيارات، بالإضافة إلى توفير المركبات الأقل استهلاكًا للوقود في ظل ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا .

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22960 ] نشر منذ 5 ساعات

الرجال يقدرون يدفعون حق البانزين بس الحريم لا وياليت يكون لهن محطات خاصه

[ عدد التعليقات: 1497 ] نشر منذ 4 ساعات

كان الله في عون نجم على الحوادث 😂😂 رزق انفتح لحقين السطحات شيل ودي ورشه 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 4 ساعات

يا نسوان … فش تخلوهم يضحكوا عليكم… لا تصيروا مخفه… فش سياره نسائية او رجاليه…ا

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