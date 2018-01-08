الشورى يناقش نظام مكافحة ” الشعب الدخيل ” على المملكة

نايف السالم(صدى):

يناقش مجلس الشورى، مقترح قدمه عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل عن مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى المملكة؛ حيث يتضمن مطالبة بتشكيل لجنة وطنية لمعالجة أوضاع المهاجرين، بما يخدم مصلحة الوطن ويحد من تأثيرهم السلبي.

ووصف الدكتور صدقة فاضل المهاجرين بأنهم ” شعب دخيل ” ، يحاول أن يفرض نفسه، ليس عبر الغزو والاحتلال؛ بل عبر التسلل، وكسر القوانين والتخفي، مؤكدًا أن المملكة قد تجد نفسها على المدى الطويل، مضطرة لقبولهم في الطيف السعودي المتميز.

وقال فاضل إن بقاء هؤلاء الدخلاء على أي صورة له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية بالغة الخطورة، يعلمها المعنيون، منها الاستهلاك العشوائي للبنية التحتية، ومضايقة السعوديين في سوق العمل.