الشورى يناقش نظام مكافحة ” الشعب الدخيل ” على المملكة
يناقش مجلس الشورى، مقترح قدمه عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل عن مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى المملكة؛ حيث يتضمن مطالبة بتشكيل لجنة وطنية لمعالجة أوضاع المهاجرين، بما يخدم مصلحة الوطن ويحد من تأثيرهم السلبي.
ووصف الدكتور صدقة فاضل المهاجرين بأنهم ” شعب دخيل ” ، يحاول أن يفرض نفسه، ليس عبر الغزو والاحتلال؛ بل عبر التسلل، وكسر القوانين والتخفي، مؤكدًا أن المملكة قد تجد نفسها على المدى الطويل، مضطرة لقبولهم في الطيف السعودي المتميز.
وقال فاضل إن بقاء هؤلاء الدخلاء على أي صورة له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية بالغة الخطورة، يعلمها المعنيون، منها الاستهلاك العشوائي للبنية التحتية، ومضايقة السعوديين في سوق العمل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25174 ] نشر منذ 5 ساعات
مع أحترامي لك أستاذصدقه
أنت جاي متأخر
توك تتذكر تعالج أوضاع المهاجرين وسلبياتهم
بعد ماصاروا مثل الوباء المنتشر
عمومآ
لاتناقش ولا تتعب نفسك
لأنه فعلآ تم الألتفات لهذا الأمر🤗
موظف عقد[ عدد التعليقات: 1817 ] نشر منذ 4 ساعات
وهل هناك من ينصف موظفي العقود في مجلس الشورى وهل في مجلس الشورى من يشعر بقدر الألم والقهر والحرمان الذي يعانيه موظفي العقود في القطاعات الحكوميه والسنين العجاف التي قضيت في عقد الظلم والظلام
وهل هناك من مستمع لأصوات مواطنين تصرخ وتنادي من داخل سجن العقود الظالم السنا مواطنين لنا حقوق صريحه كما علينا واجبات صريحه تجاه وطننا الغالي
كم كنت أتمنى أبنأ لأعضاء مجلس الشورى على بنود العقود يعملون في القطاعات الحكوميه حتى يتعرفون عن قرب عن حجم المسأه الحقيقيه لهؤلأ الموظفين
موظف العقد الحكومي بدون شك محروم من كل أمتيازات الوظيفه الرسميه كبقية الموظفين الرسميين كما أن موظف العقد
لا تشمله أي امتيازات أوهبات أولمنح املكيه كريمه فقط نحن موظفي العقود نستمع ونبارك للزملأ في أقسام العمل على ما يحصلون عليه من ترقيات وهبات ومنح وخلافه من مكارم ملكيه كريمه
اللهم لا حسد وزد وباك
ونحن سيأتينا الله من فضله …..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22960 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب