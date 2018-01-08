ريال مدريد يفشل تهديفيا أمام 22 ناديا فى دوريات ” بيج 5 “

نواف السالم(صدى):

سجل العملاق الإسبانى ريال مدريد، 32 هدفا فقط حتى الوقت الحالي، وهو أقل بكثير عن المواسم الماضية، مما يشير أن الفريق يسوده حالة من الجفاف التهديفي هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، أن هناك 22 ناديا فى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى قد سجلوا أهدافا أكثر من ريال مدريد هذا الموسم، أبرزها ليستر سيتى الإنجليزى الذى يحتل المركز الثامن فى الدورى الإنجليزى والذى أحرز 34 هدفا.

كذلك يوجد أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الرابع في الدوري الفرنسي، والذي سجل 38 هدفا، وسامبدوريا صاحب المركز السادس في الدوري الإيطالي والذي سجل 36 هدفا.

ويتصدر مانشستر سيتى الإنجليزى قائمة أكثر أندية ” بيج 5 ” تسجيلا للأهداف برصيد 64 هدفا، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى بـ58 هدفا، أما المركز الثالث فيأتي ليفربول صاحب الـ50 هدف.