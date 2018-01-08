أمانة الرياض تتجاوب مع فيديو ” صدى ” بإغلاق مطعم مخالف
تجاوبت أمانة الرياض مع مقطع الفيديو الذي قامت صحيفة ” صدى ” بنشره صباح اليوم الإثنين ، لعامل مخالف للاشتراطات الصحية بمطعم ” بوفيه ” ، حيث أغلقت الفرق الرقابية المطعم على الفور بعد التأكد من صحة ما تم تداوله بالمقطع .
وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع فيديو لعامل ينظف مدخنة فوق الطعام المتواجد على ” بوتاجاز ” والذي كان يقوم بطهيه لتقديمه للزبائن في نفس الوقت الذي يقف فيه بالحذاء عليه مما قد يلوث الطعام .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25155 ] نشر منذ 19 دقيقة
ماقصروا بيض الله وجيههم
والله يقويهم ويعطيهم العافية
وشكرآ صدى👍👍👍