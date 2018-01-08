أمانة الرياض تتجاوب مع فيديو ” صدى ” بإغلاق مطعم مخالف

سعيد العجل(صدى):

تجاوبت أمانة الرياض مع مقطع الفيديو الذي قامت صحيفة ” صدى ” بنشره صباح اليوم الإثنين ، لعامل مخالف للاشتراطات الصحية بمطعم ” بوفيه ” ، حيث أغلقت الفرق الرقابية المطعم على الفور بعد التأكد من صحة ما تم تداوله بالمقطع .

وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع فيديو لعامل ينظف مدخنة فوق الطعام المتواجد على ” بوتاجاز ” والذي كان يقوم بطهيه لتقديمه للزبائن في نفس الوقت الذي يقف فيه بالحذاء عليه مما قد يلوث الطعام .

اقرأ ايضا: بالفيديو.. عامل بمطعم ينظف الأتربة على الطعام.. ومطالب بالتحقيق في الأمر