” الفضلي ” يعلن إطلاق حملة للتوقف عن استخدام الحطب المحلي

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي ، اليوم الإثنين ، عن بدء إطلاق منظومة البيئة والمياه المتمثلة في حملة ” أنا لا أستخدم الحطب المحلي ” .

وأوضح ” الفضلي ” أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بالتوقف عن استخدام الحطب المحلي ، حيث علق عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” نطلق اليوم في منظومة البيئة والمياه والزراعة حملتنا أنا لا استخدم الحطب المحلي للحث على التوقف عن استخدام الحطب المحلي، واستخدام البدائل المستوردة حفاظا على ماتبقى من أشجارنا، ودعماً لمبادرتنا بزراعة ٤ ملايين شجرة حتى عام ٢٠٢٠ ” .