بالصور.. ضبط 25 طن من المعسل المخلوط بنشارة الخشب بجدة

سعيد العجل(صدى):

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، من ضبط وكر سلع مغشوشة في جدة تستغله عمالة مخالفة بإعداد التبغ و ” المعسل ” بخلط نشارة الخشب والألوان .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنها ضبطت 25 طن وأكثر من 785 ألف ملصق وعبوة تبغ ومعسل

وأضافت : كما تم ضبط حالتي تستر تجاري وإغلاق الموقعين واستدعاء أصحابها لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم.