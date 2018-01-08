بالصور.. ضبط 25 طن من المعسل المخلوط بنشارة الخشب بجدة
تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، من ضبط وكر سلع مغشوشة في جدة تستغله عمالة مخالفة بإعداد التبغ و ” المعسل ” بخلط نشارة الخشب والألوان .
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنها ضبطت 25 طن وأكثر من 785 ألف ملصق وعبوة تبغ ومعسل
وأضافت : كما تم ضبط حالتي تستر تجاري وإغلاق الموقعين واستدعاء أصحابها لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25155 ] نشر منذ 25 دقيقة
أنا
الحمدلله
لادخان ولا معسل ولاجراك
الله عطاني صحة وعافية
رئتيني نظيفة
تنفسي نظيف
أسناني تلق لق
أضحك وأسولف وأمارس تماريني الرياضية بشكل منتظم
ليه أدمر هالأشياء الحلوه
بها البلاوي🤗