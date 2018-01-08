  • الإثنين 8

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. ضبط 25 طن من المعسل المخلوط بنشارة الخشب بجدة
  • نشر : منذ 29 دقيقة
  • 1٬421
  • 1
  • حوادث

بالصور.. ضبط 25 طن من المعسل المخلوط بنشارة الخشب بجدة

بالصور.. ضبط 25 طن من المعسل المخلوط بنشارة الخشب بجدة
سعيد العجل(صدى):

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، من ضبط وكر سلع مغشوشة في جدة تستغله عمالة مخالفة بإعداد التبغ و ” المعسل ” بخلط نشارة الخشب والألوان .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنها ضبطت 25 طن وأكثر من 785 ألف ملصق وعبوة تبغ ومعسل

وأضافت : كما تم ضبط حالتي تستر تجاري وإغلاق الموقعين واستدعاء أصحابها لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25155 ] نشر منذ 25 دقيقة

أنا
الحمدلله
لادخان ولا معسل ولاجراك
الله عطاني صحة وعافية
رئتيني نظيفة
تنفسي نظيف
أسناني تلق لق
أضحك وأسولف وأمارس تماريني الرياضية بشكل منتظم
ليه أدمر هالأشياء الحلوه
بها البلاوي🤗

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *