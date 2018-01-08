سمو وزير الداخلية يلتقي رئيس الوزراء بمملكة البحرين

واس(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في الرفاع اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقية.

ونقل سمو وزير الداخلية في بداية اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسمو رئيس وزراء مملكة البحرين وتمنياتهما لمملكة البحرين قيادةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آخر المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، كما حضره الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية .