التعاون يفقد مصطفى فتحي في ديربي القصيم

ماجد محمد(صدى):

تلقى فريق التعاون، صدمة قوية بعد تأكد غياب المصري مصطفى فتحي ثلاث أسابيع بسبب الإصابة، وذلك قبل مواجهة غريمه التقليدي الرائد، في ديربي القصيم الجمعة المقبل.

وأظهرت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب لفترة علاج تمتد إلى 3 أسابيع، ويعول الجهاز الفني كثيرًاعلى اللاعب بعد المستويات الجيدة التي ظل يقدمها وآخرها، تسجيله ” هاتريك ” ، في مباراة فريقه السابقة أما الفيحاء في الجولة الماضية.

كما يغيب عن الفريق القصيمي مد الله العليان الذي يواصل العلاج في عيادة النادي، بينما عاد الحاج كامارا للتدريبات، بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفيحاء.