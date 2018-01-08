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بالفيديو.. ” معالي المواطن ” يناقش مشاكل الحضانة بعد انفصال الزوجين

بالفيديو.. ” معالي المواطن ” يناقش مشاكل الحضانة بعد انفصال الزوجين
عادل الحربي (صدى):

تحدث مدير إدارة الرعاية الوالدية بجمعية المودة والتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، حول مشاكل الحضانة بعد انفصال الزوجين ودور الجمعية.

وأوضح العمري عبر برنامج معالي المواطن المذاع عبر فضائية mbc، ” أن الجمعية تعمل 13 ساعة، مؤكدًا علي مهارة العاملين في الجمعية ودورها الفعال منذ أن تم العمل بها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 19 دقيقة

فش تدخل عصك في مالا يخصك يا علي…؟
ما خليت موضوع إلا دخلت فيه عرض وكأنك ابو العريف..
ليتك تحصر برنامجك بالقضايا الأساسيه…مثل وضع الهيئات بعد استقالة الشيخ شليويح….

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