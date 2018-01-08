بالفيديو.. ” معالي المواطن ” يناقش مشاكل الحضانة بعد انفصال الزوجين
تحدث مدير إدارة الرعاية الوالدية بجمعية المودة والتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، حول مشاكل الحضانة بعد انفصال الزوجين ودور الجمعية.
وأوضح العمري عبر برنامج معالي المواطن المذاع عبر فضائية mbc، ” أن الجمعية تعمل 13 ساعة، مؤكدًا علي مهارة العاملين في الجمعية ودورها الفعال منذ أن تم العمل بها.
مدير إدارة الرعاية الوالدية بجمعية المودة يعلق على حلقة البارحة
حول مشاكل الحضانة بعد انفصال الزوجين ودور الجمعية#معالي_المواطن pic.twitter.com/lKs5Ty4Ptj
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٨ يناير، ٢٠١٨
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 19 دقيقة
فش تدخل عصك في مالا يخصك يا علي…؟
ما خليت موضوع إلا دخلت فيه عرض وكأنك ابو العريف..
ليتك تحصر برنامجك بالقضايا الأساسيه…مثل وضع الهيئات بعد استقالة الشيخ شليويح….