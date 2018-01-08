بالفيديو.. حريق هائل يلتهم بناية في تومين وسط روسيا

موسكو(صدى):

أفادت مصادر إعلامية، باشتعال النيران في مبنى سكني مشترك، مكون من 9 طوابق في مدينة تيومين وسط روسيا، وفقا لما ذكره مصدر في خدمات الطوارئ في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الحادث وقع في بناية بشارع أولمبيسكايا، مشيرا إلى أن مساحة الحريق حسب البيانات الأولية، بلغت 700 متر مربع.

وقال المصدر إن أكثر من 130 شخصا أجلوا من البناية بينهم أطفال، ويجري التحقيق في أسباب الحريق.