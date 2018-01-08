الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة في بعض مناطق المملكة غدًا

تركي السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سيستمر غدًا الثلاثاء، حيث ستحد من الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورةو تشمل الاجزاء الساحلية منها.

وقالت الأرصاد إن العوالق الترابية ستؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.