الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة في بعض مناطق المملكة غدًا
أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سيستمر غدًا الثلاثاء، حيث ستحد من الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورةو تشمل الاجزاء الساحلية منها.
وقالت الأرصاد إن العوالق الترابية ستؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.
توق[ عدد التعليقات: 13743 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله اجل احنا سالمين من الغبار
جانا نصيبنا يوم الجمعة
توق[ عدد التعليقات: 13743 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله اجل احنا سالمين من الغبار
جانا نصيبنا يوم الجمعة
توق[ عدد التعليقات: 13743 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله اجل احنا سالمين من الغبار
جانا نصيبنا يوم الجمعة
توق[ عدد التعليقات: 13743 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمد لله اجل احنا سالمين من الغبار
جانا نصيبنا يوم الجمعة
توق[ عدد التعليقات: 13743 ] نشر منذ 48 دقيقة
وش ذا😠😠
ليه التعليقات دايم تتكرر معي😟
توق[ عدد التعليقات: 13743 ] نشر منذ 48 دقيقة
وش ذا😠😠
ليه التعليقات دايم تتكرر معي😟