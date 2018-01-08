وظائف شاغرة بشركة الاتصالات بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم حتى 20 يناير الجاري.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهني الاتصالات التسويقية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، والتسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي المخاطر: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات التجارية).

– محلل أول المخاطر: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات التجارية).

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنا .