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بالفيديو.. حفل عشاء للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23

بالفيديو.. حفل عشاء للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23
نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، فيديو، لحفل العشاء الذي أقامته اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًأ للمنتخبات المشاركة.

وستنطلق أول مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التى تستضيفها الصين فى الفترة بين 9 و27 يناير الجارى، حيث يتنافس فى هذه البطولة 16 فريقا منها 7 منتخبات عربية وهى المملكة، عمان، العراق، فلسطين، سوريا، الأردن، وقطر.

 


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