” مكاني ” تعلن عن مباريات شهر يناير

نواف السالم(صدى):

أعلنت منصة مكاني، أنها ستتولى عملية بيع العديد من تذاكر مباريات دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، والمُقرر إقامتها شهر يناير الجاري.

وقالت ” مكاني ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن البداية ستكون مع مباراة الأهلي والباطن في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وجاءت باقي المباريات التي أعلن عنها على حساب مكاني على ” تويتر ” ، وهي كل من الاتحاد، والتعاون يوم 18 يناير، ولقاء الاتحاد والاتفاق في 23 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى مباراتي الأهلي مع العروبة والشباب، يومي 24 و30 يناير.