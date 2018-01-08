وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين بـ ” الصادرات السعودية “

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت هيئة تنمية الصادرات السعودية وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين تحت مسمى ” أخصائي تيسير التجارة ” ، للعمل بمقر الهيئة في الرياض .

وأشارت الهيئة إلى أن الوظيفة لحملة البكالوريوس في تخصصات الإدارة العامة وإدارة الأعمال ، ويفضل درجة الماجستير ، مع وجود خبرات سابقة .

ولفتت الهيئة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها التوظيفي الإلكتروني بدءاً من 8 يناير وحتى 9 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط وتفاصيل كل وظيفة يرجى الدخول ( هنـــــــــــــــا ) .