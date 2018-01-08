ريبيري: شعرت بالظلم عندما سرق رونالدو الكرة الذهبية في 2013

ماجد محمد(صدى):

أكد الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني ، إنه كان يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013 ، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني انتزع الفوز باللقب منه .

وأشار ” ريبيري ” إلى أنه تمكن من الوصول إلى التصفيات النهائية من بين ثلاثة لاعبين ، قائلًا ” سرقوا مني الكرة الذهبية لصالح رونالدو ، فزت بكل شئ ممكن في 2013 ، لم يكن في إمكاني فعل المزيد .. شعرت بالظلم ” .

ولفت اللاعب إلى أن فرنسا لم تدعمه حيث شاهد بوضوح كيف كانت تدعم ” رونالدو ” في المنافسة النهائية على اللقب .