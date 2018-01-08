بالفيديو.. حالة من الهلع تنتاب أطفال الغوطة الشرقية بسوريا بعد سقوط القذائف

دمشق(صدى):

شهدت بلدة مديرا بمدينة الغوطة الشرقية بسوريا، اليوم الإثنين، حالة من الهلع والصراخ انتابت الأطفال بعد سقوط عشرات القذائف عليها.

وكشفت مصادر طبية في مدينة غوطة دمشق ارتفاع قتلي الغارات على مناطق عدة في الغوطة الشرقية إلى مالا يقل عن 25 مدنيا بينهم نساء وأطفال.