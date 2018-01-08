سيميوني: ضم كوتينيو خطوة مهمة للبرسا

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، اليوم الإثنين، ” إن ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة يمثل خطوة مهمة للبرسا خلال هذا الموسم ويجعل منافسات الليغا أكثر قوة ” .

وأكد سيميوني في مؤتمر صحافي عقب جلسة تدريب اليوم الإثنين: ” نركز حالياً في كأس ملك إسبانيا.. ونريد أن نمضي إلى الأمام في المباراة المرتقبة غداً أمام لييدا “.

وتابع المدرب الأرجنتيني: ” من المهم والجيد أن يملك الشخص احتمالية ضم لاعبين مهمين مثل كوتينيو، الذي بالرغم من أنه لن يتمتع بفرص المنافسة في التشامبيونزليغ هذا الموسم، سيجعل الليغا أكثر قوة ” .