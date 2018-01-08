استقرار حالة مشعل العنزي بعد إنقاذه لطفل من حريق بحائل
أوضح فرحان العنزي أن حالة ابن أخيه مشعل العنزي أحد رجال الدفاع المدني في حائل ، مستقرة بعد أن خاطر بحياته لينقذ طفل من الإصابة بالاختناق في حريق خلال الفترة الماضية .
وأشار ” العنزي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ترند السعودية ” أن الأسرة اطمأنت على صحة البطل مشعل بعدما انتهت من إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة له .
ومن جانبه ، وجه وزير الداخلية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، أمرًا يوم السبت الماضي بنقل العريف مشعل العنزي من حائل إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض عن طريق طائرة لاستكمال العلاج .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامة.
لابأس عليك إن شاء الله،.
طهور إن شاء الله يابطل.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22941 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه