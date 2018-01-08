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استقرار حالة مشعل العنزي بعد إنقاذه لطفل من حريق بحائل

استقرار حالة مشعل العنزي بعد إنقاذه لطفل من حريق بحائل
علي العنزي(صدى):

أوضح فرحان العنزي أن حالة ابن أخيه مشعل العنزي أحد رجال الدفاع المدني في حائل ، مستقرة بعد أن خاطر بحياته لينقذ طفل من الإصابة بالاختناق في حريق خلال الفترة الماضية .

وأشار ” العنزي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ترند السعودية ” أن الأسرة اطمأنت على صحة البطل مشعل بعدما انتهت من إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة له .

ومن جانبه ، وجه وزير الداخلية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، أمرًا يوم السبت الماضي بنقل العريف مشعل العنزي من حائل إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض عن طريق طائرة لاستكمال العلاج .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على السلامة.
لابأس عليك إن شاء الله،.
طهور إن شاء الله يابطل.

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