بالفيديو.. عائض القرني: أعظم فوز في الآخرة وليس الدنيا

علي القحطاني (صدى):

قال الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، إن الفوز الدنيوي مهما بلغ شأنه يظل محدودًا ودنيويًا، لكن الفوز الأبدي فهو في الآخرة.

وأضاف ” القرني “، خلال مقطع فيديو، عبر قناته الرسمية على قناة اليوتيوب، أن الفائز الحقيقي هو من ” زحزح عن النار وأدخل الجنة ” .

وأشار ” القرني ” ، إلى أن لم تكن أمنيتك مثل أمنية آسيا زوجة فرعون عندما قالت ” رب ابن لِي عندك بيتا في الجنة ” .. فأحسن الله عزاءك في عمرك وشبابك وعملك.