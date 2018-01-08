بالفيديو.. عائض القرني: أعظم فوز في الآخرة وليس الدنيا
قال الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، إن الفوز الدنيوي مهما بلغ شأنه يظل محدودًا ودنيويًا، لكن الفوز الأبدي فهو في الآخرة.
وأضاف ” القرني “، خلال مقطع فيديو، عبر قناته الرسمية على قناة اليوتيوب، أن الفائز الحقيقي هو من ” زحزح عن النار وأدخل الجنة ” .
وأشار ” القرني ” ، إلى أن لم تكن أمنيتك مثل أمنية آسيا زوجة فرعون عندما قالت ” رب ابن لِي عندك بيتا في الجنة ” .. فأحسن الله عزاءك في عمرك وشبابك وعملك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25155 ] نشر منذ 56 دقيقة
نعم صحيح👍👍👍