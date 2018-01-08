وزير الداخلية ونظيرة الكويتي يشهدان عرضًا عسكريًا لقوات الأمن الخاصة

واس(صدى):

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت اليوم، عرضاً عسكرياً لقوات الأمن الخاصة الكويتية وذلك بمنطقة الصليبية.

وكان في استقبال سمو وزير الداخلية لدى وصوله معسكر القوات الخاصة، وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق محمود محمد الدوسري، والشيخ ثامر الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.

وقبيل العرض العسكري، ألقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار كلمة رحب فيها بسمو وزير الداخلية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت، متطرقاً للدورات التدريبية الأمنية المشتركة بين القطاعات الأمنية في البلدين.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري بفرضية حماية الشخصيات، ونقل وتأمين مساجين خطرين، وفرضية مكافحة الشغب.

تلا ذلك استعراض للآليات المشاركة في التمرين أمام المنصة، ثم حلقت طائرتا هيلوكوبتر تحملان علمي المملكة والكويت في سماء العرض.

كما شهد سمو وزير الداخلية، تدريباً عملياً لمداهمة أمنية لتخليص رهائن وضبط إرهابيين، إلى جانب عرض نظري للأسلحة المشاركة في التمرين.

بعد ذلك، انتقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يرافقه معالي الفريق الشيخ خالد الصباح إلى مبنى مجسم الطائرة، حيث قامت عناصر إدارة حماية الطائرات بتقديم عروض لفرضيات حماية الطائرات، بالإضافة لعرض للرماية داخل الميدان المغطى، تخلله رماية كراسي الطائرات.

حضر العرض، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وكبار المسؤولين في وزارتي الداخلية بالبلدين.