وزير خارجية أيرلندا: القرار الأمريكي بشأن القدس خاطئ

واس(صدى):

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الأيرلندى سيمون كوفنى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس ” خاطئ ” فى الوقت الحالي وجعل المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكثر صعوبة .

وقال كوفنى – خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم-، إن موقفه كان واضحًا بشأن قرار ترامب وهو ما عبر عنه أمام البرلمان الأيرلندي، وهو يؤمن بأن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو ” خطأ ” في الوقت الحالي .

وأوضح أن الولايات المتحدة شريك وثيق الصلة بأيرلندا وأصدقاء ولكن هناك اختلاف معهم في هذا القرار الذي يصعب الأمر على الفلسطينيين وإيمانهم بوجود شريك عادل .

وقال إنه ” يؤمن أيضًا بأن الولايات المتحدة تقوم بدور لإيجاد مقترحات فيما يخص قضية الشرق الأوسط ونتطلع للاستماع للتفاصيل ومناقشة هذا الأمر مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس ” .