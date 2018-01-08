وفاة 17 باكستاني بالإنفلونزا الموسمية

إسلام آباد(صدى):

أعلنت وزارة الصحة في إقليم البنجاب الباكستاني اليوم الإثنين، عن وفاة 17 شخص من المصابين بوباء الانفلونزا الموسمية القاتلة المنتشرة في مدينة مولتان والمناطق المحيطة بها .

وأوضح متحدث باسم الوزارة في إقليم البنجاب، أن تفشي الإنفلونزا الموسمية في مدينة ملتان دفع السُلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المدينة، وتم استقبال أكثر من 100 مصاب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، توفى منهم 17 حتى الآن .

من جهة أخرى أمر رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف سُلطات الصحة في الإقليم باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع انتشار المرض بشكل أكبر .