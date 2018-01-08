زورق حربي إسرائيلي يطلق النار باتجاه السواحل اللبنانية

واس(صدى):

أقدم زورق حربي تابعا لبحرية العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه السواحل اللبنانية لمدّة 4 دقائق، ومن ثم غادر دون أنْ يُفاد عن أضرار أو أسباب هذا الانتهاك الذي ترافق مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي فوق المنطقة السهلية الساحلية من محافظة عكار الشمالية اللبنانية، راسماً دوائر في الفضاء .

وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم أنّه على الأثر باشرت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ” اليونيفل ” .