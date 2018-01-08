بالصور.. تعليم الرياض يحتفي باليوم العربي لمحو الأمية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي جميع المكاتب والمدارس بالاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية الذي تشارك به المملكة العربية السعودية الدول العربية والذي يصادف اليوم الاثنين ١٤٣٩/٤/٢١هـ الموافق ٨ يناير ويستمر إلى مابعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

وقال الوهيبي أن الاحتفاء بهذه المناسبة له أهمية للرفع من مستوى الوعي للحد من أنتشار الأمية في المجتمع والدعوة للالتحاق بالبرامج التعليمية والثقافية المتعددة التي تناسب احتياجات الأميين في مختلف المجالات التي سخرتها لنا حكومتنا الرشيدة لنتطّلع منها تكون بلادنا بلا أمية.

من جهتها بينت مديرة تعليم الكبار الاستاذة منيرة اليوسف أنه تم تخصيص برامج للاحتفاء بهذا اليوم من خلال الإذاعة المدرسية للحديث عن هذا اليوم بالإضافة إلى تكثيف التوعية لبرامج محو الأمية وتوضيح أهمية العلم انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي التي تحث على طلب العلم النافع مع توضيح الجهود الكبيرة المتواصلة التي تبذلها الدولة مشيرة أن عدد الطالبات المشمولات في تعليم الكبيرات بلغ 6054 طالبة يتعلمن في 123 مدرسة .

كما أوضح مدير تعليم الكبار للبنين الاستاذ خالد العصلب أن الاحتفاء سيشتمل على إعداد مسابقات (مقال أو قصة أو رسم تعبيري أو تصميم بطاقة دعوة لبرامج محو الأمية) حول المناسبة وأهمية العلم وأثره في حياة الإنسان.

الجدير بالذكر بأن عدد مراكز محو الأمية التابعة لتعليم الرياض 96 مركزًا وعدد الطلاب 13000 طالبًا .

مشيرًا أن الاحتفاء يستهدف بث الوعي بمشكلة الأمية وأخطارها وأبعادها على المستويات السياسية والثقافية في الوطن العربي ودعوة الأميين للالتحاق ببرامج محو الأمية ومناسبة لتقويم الجهود السنوية للدول وتبادل الخبرات والتعرف على المستجدات وفرصة لحشد الجهود وتعبئة المجتمع المدني للمشاركة في دعم مشروعات وبرامج محو الأمية.