حساب المواطن يؤكد مراجعة دعم المستحقين كل 3 أشهر لمواكبة التأثيرات الاقتصادية

عادل الحربي(صدى):

أكدت إدارة برنامج حساب المواطن أن الدعم المقدم للمستحقين يتم مراجعته بشكل دوري كل 3 أشهر ، لمواكبة التأثيرات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية .

وعلقت حساب المواطن عبر ” تويتر ” ، قائلًا ” يتم مراجعة الدعم المقدم من حساب المواطن للمستحقين كل 3 أشهر، بهدف مواكبة أي تأثير ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية، حيث يشمل الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الاغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من تلك الإصلاحات ” .