محلل سياسي: نظام خامنئي قتل سجين وادعى انتحاره
أكد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، إن نظام خامنئي أعلن مقتل للشاب سينا قنبري أحد المحتجين الإيرانيين الذي يبلغ 23 عامًا ، زاعمين انتحاره في السجن .
وعلق ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” نظام خامنئي يؤكد مقتل الشاب سينا قنبري-العمر ٢٣ ويقول ان الشاب انتحر في السجن! •وحسب اقرباء الشاب ؛سينا قُتِل تحت التعذيب في سجن ايفين في طهران ، والنظام حاول إجباره على الاعتراف بأكاذيب كـ “ان السعودية مولت ودربت المتظاهرين ضد نظام إيران ” .
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نظام خامنئي يؤكد مقتل الشاب "سينا قنبري-العمر ٢٣" ويقول ان الشاب انتحر في السجن!•وحسب اقرباء الشاب ؛سينا قُتِل تحت التعذيب في سجن ايفين في #طهران ، والنظام حاول إجباره على الاعتراف بأكاذيب كـ "ان #السعودية مولت ودربت المتظاهرين ضد نظام #إيران ".
•هذا حال الام!#امجد_طه pic.twitter.com/4wHeB3S6Sd
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٨ يناير، ٢٠١٨
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