محلل سياسي: نظام خامنئي قتل سجين وادعى انتحاره

طهران(صدى):

أكد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، إن نظام خامنئي أعلن مقتل للشاب سينا قنبري أحد المحتجين الإيرانيين الذي يبلغ 23 عامًا ، زاعمين انتحاره في السجن .

وعلق ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” نظام خامنئي يؤكد مقتل الشاب سينا قنبري-العمر ٢٣ ويقول ان الشاب انتحر في السجن! •وحسب اقرباء الشاب ؛سينا قُتِل تحت التعذيب في سجن ايفين في طهران ، والنظام حاول إجباره على الاعتراف بأكاذيب كـ “ان السعودية مولت ودربت المتظاهرين ضد نظام إيران ” .