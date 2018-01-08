شاهد.. أرامكو توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع النسيج بحائل

علي العنزي(صدى):

وقعت أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع النسيج بمدينة حائل، بشراكة استراتيجية مع شركة نسما القابضة، ومؤسسة العلياء لتطوير البنية الأساسية للتنمية المحلية في المناطق، الشريك التنفيذي للمشروع، والجمعية الخيرية بحائل، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل.

وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد فرص عمل في المركز لـ 100 مستفيدة من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيقوم المركز بتأهيل المستفيدات من خلال إلحاقهن بدورات تدريبية في المركز لأساسيات الخياطة والتطريز، والعمل في خطوط الإنتاج، إضافة إلى تهيئة بيئة عمل صحية ومنتجة.

يذكر أن أرامكو السعودية تواصل دعمها واهتمامها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تبنّي عددٍ من المبادرات الاجتماعية، وتعزيز مفهوم المواطنة كإحدى القيم الأساس للشركة، بما يدعم عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما تسعى الشركة دائمًا إلى تحسين أثرها الإيجابي على اقتصاد المملكة ومجتمعها وشبابها، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، بما في ذلك رفع نسبة إسهام المرأة في سوق العمل .