رسميًا.. بني ياس الإماراتي يضم مهاجم الإتحاد السكندري

ماجد محمد(صدى):

أفاد نادي بني ياس الإماراتي تعاقده رسميًا، مع الإيفواري مانوتشو، مهاجم الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار نادي بني ياس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، إلى أن ” السماوي يتعاقد مع كواكو كواديو المعروف بمانوتشو وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، اللاعب ذو السبع والعشرين عاماً ينضم للسماوي قادماً من صفوف الإتحاد الاسكندرى المصري والذي لعب ضمن صفوفه هذا الموسم وشارك فى 11 مباراة سجل خلالهم خمسة اهداف وساهم فى صناعة هدفين ” .