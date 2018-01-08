فيديو مؤثر لحورية فرغلي وهي تبكي ” أنا شايلة الرحم ومبخلفش “

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للفنانة حورية فرغلي وهي تبكي عند حديثها عن الحمل والولادة .

وقالت حورية خلال لقاء تليفزيوني معها ، فيلمي الاخير كان تمثيلة بالنسبة لي تجربة مذهلة حي انني شعرت به باحساس لن احسه ابدا في الحقيقة وهو شعور الولادة ، وأكملت حورية وهي تبكي ” فتانا شايلة الرحم ولن استطيع الانجاب ابدا ” .

يشار الى ان حورية تعرضت لحادث منذ عدة اشهر تسبب في اصابتنها بتنشوه في انفها وفمها .