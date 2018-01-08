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فيديو مؤثر لحورية فرغلي وهي تبكي ” أنا شايلة الرحم ومبخلفش “

فيديو مؤثر لحورية فرغلي وهي تبكي ” أنا شايلة الرحم ومبخلفش “
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للفنانة حورية فرغلي وهي تبكي عند حديثها عن الحمل والولادة .

وقالت حورية خلال لقاء تليفزيوني معها ، فيلمي الاخير كان تمثيلة بالنسبة لي تجربة مذهلة حي انني شعرت به باحساس لن احسه ابدا في الحقيقة وهو شعور الولادة ، وأكملت حورية وهي تبكي ” فتانا شايلة الرحم ولن استطيع الانجاب ابدا ” .

يشار الى ان حورية تعرضت لحادث منذ عدة اشهر تسبب في اصابتنها بتنشوه في انفها وفمها .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 9 دقائق

ربنا يعينك و يصبرك

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