نادي صيني يرغب في التعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية، عن دخول نادي تيانجين الصيني سباق التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ” إيميريك أوباميانغ ” ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان اللاعب الدولي الغابوني صاحب الـ 27 عامًا قد أظهر رغبة كبيرة بالانتقال لريال مدريد لكن يبدو أن المفاوضات مع بطل أوروبا لا تسير كما يجب وهو ما دفع اللاعب للتفكير بخطوة أخرى.

وذكرت التقارير أن برغم رغبة ريال مدريد في التعاقد مع أوباميانغ من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق في الميركاتو الصيفي المُقبل، إلا أن هناك رغبة مؤكدة من نادي تيانجين الصيني الدخول في سباق التعاقد مع اللاعب، حيث أصبح مُستعد لدفع ما يقرب من 50 مليون يورو سنويًا للاعب.