مطار الجوف يكشف للإمارة حقيقة مقطع فيديو غلا الخالدي الباكية

علي العنزي(صدى):

حرص صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير الجوف ، على مباشرة قضية الطفلة غلا الخالدي التي ظهرت باكية في فيديو تشكوا آلية التفتيش التي تعاني منها داخل مطار الجوف .

وأصدرت الإمارة من جانبها بيانًا تفيد خلاله بأن إدارة المطار أرسلت خطابًا يوضح حقيقة الأمر ، حيث تسعى دائمًا لتسهيل سفر فئة ذوي الاحتياجات الغالية ، وتيسير إجراءات تفتيشهم وفقًا للدليل الشامل للمسافرين من هذه الفئة ، بالإضافة إلى الاهتمام بتطبيق الإجراءات الأمنية لسلامة الركاب وأمن الطائرات .

ولفتت الإدارة إلى أن إحدى المفتشات طلبت من المواطنة غلا أن تغير الكرسي المتحرك الخاص بها وتستخدم كرسي مخصص صحيًا ومعقم أمنيًا ، إلا أن والدتها رفضت الاستجابة للأمر وهو ما استدعى إبلاغ المسافرة ووالدتها التواصل مع عمليات المطار لعدم تعطيل إجراءات تفتيش بقية الركاب .

وأوضح مطار الجوف أن هذه ليست المرة الأولى التي لا تستجيب فيها والدة الطفلة للتعليمات التي تهدف لخدمة المسافرين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم ، وخاصةً فئة ذوي الاحتياجات الغالية .