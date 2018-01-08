بالفيديو.. مختص يكشف متوسط أسعار إعلانات المشاهير

أماني الغامدي(صدى):

أوضح مختص عبر أستوديو الإخبارية، أن متوسط أسعار إعلانات المشاهير تبدأ من 15 ألف ريال للإعلان الذي لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، والبعض تصل قيمة التغطية عنده لـ 800 ألف ريال.

ويذكر أن المملكة شهدت، أخيرًا قيام سوق جديد للإعلانات الإلكترونية، وهي سوق مرشحة لأن تسحب البساط من الإعلانات عبر وسائل الإعلام التقليدية، لاسيما بعد أن حقق الموطنين المرتبة الأولى من حيث استخدام سناب شات عربيًا وهو ما دفع شركات ومؤسسات تجارية للتسابق للاستعانة ” بمشاهير سناب ” لتسويق المنتجات الاستهلاكية الموجهة لشريحة الشباب والفتيات.