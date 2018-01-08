” الغذاء والدواء ” تتفاعل مع بلاغ مواطن ضد ” سنابية مشهورة “

حمود العنزي (صدى):

تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء سريعاً، مع شكوي أحد المغردين عن مصداقية ادعاءات أرفقتها إحدى السنابيات المشهورات، مع إعلانها عن مياه صحية معبأة، وادعت أنها تعالج عدد من الأمراض المزمنة والمستعصية.

وحمل الإدعاء الباطل الذي أرفقته السيدة مع إعلانها، أن تناول هذه المياه المعبأة، يساعد في علاج السرطان وضغط الدم وآلام المفاصل وهشاشة العظام والسكري والنقرس وغيرها من الأمراض.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن الإعلان مخالف والادعاءات غير صحيحة، ويتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم.