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بالفيديو.. رجل أمن يخلع معطفه ويعطيه لمسن أحس بالبرد

بالفيديو.. رجل أمن يخلع معطفه ويعطيه لمسن أحس بالبرد
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، فيديو، لرجل أمن يضرب أروع أمثلة الإيثار والكرم، والأخلاق الطيبة التي يتحلى بها.

وظهر في الفيديو الذي حاز على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رجل الأمن وهو يخلع معطفه وأعطاه لمسن أحس بالبرد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 12 دقيقة

جزاة الله كل خير

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