بالفيديو.. رجل أمن يخلع معطفه ويعطيه لمسن أحس بالبرد
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، فيديو، لرجل أمن يضرب أروع أمثلة الإيثار والكرم، والأخلاق الطيبة التي يتحلى بها.
وظهر في الفيديو الذي حاز على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رجل الأمن وهو يخلع معطفه وأعطاه لمسن أحس بالبرد.
فيديو | رجل أمن يضرب أروع أمثلة الإيثار والكرم بعد أن خلع معطفه وأعطاه لمسن أحس بالبرد.
:#رجال_الامن pic.twitter.com/j7knI9vwLV
— السعودية (@KSA) January 8, 2018
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 12 دقيقة
جزاة الله كل خير