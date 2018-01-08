بالفيديو.. رقص عفوي لنادين نجيم على أغنية ” ألعب يالا “
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم ، عبر صفحتها الشخصية على انستجرام ، مقطع فيديو وهي ترقص بعفوية وبراعة، على أنغام أغنية ” العب يلا ” للفنانين المصريين اوكا اورتييجا.
وكانت شاركت نادين جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من احتفال مصور المشاهير شربل بو منصور بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، بحضورها مع عدد من الأصدقاء المقرّبين.
توق[ عدد التعليقات: 13737 ] نشر منذ 1 ساعة
صجونا فيها العب يلا
حتى البزارين يغنوها
توق[ عدد التعليقات: 13737 ] نشر منذ 1 ساعة
صجونا فيها العب يلا
حتى البزارين يغنوها