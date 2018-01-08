بالصور.. رصد 575 مخالفة استهدفت المنشآت التجارية بـ ” أبها “

أبها(صدى):

تمكنت إدارتي الرخص والرقابة الشاملة، والرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، من رصد 575 مخالفة، استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها، وذلك خلال جولاتها الرقابية في الأسبوعين الماضيين.

وأوضح مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير، عبدالعزيز الرمثي، أن الجولات الرقابية خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن توجيه 59 إنذارًا لمنشآت مخالفة، إضافة إلى رصد أكثر من 157 مخالفة وتسجيل 359 ملاحظة.

ونوه ” الرمثي ” ، بأن تلك المخالفات، رصدت بعد أكثر من 576 جولة قامت بها الفرق التفتيشية، حيث سجلت تلك المخالفات قيمة قدرت بــ 134.400 ريال.

فيما أشار مدير إدارة الرقابة الصحية، أحمد أبو عابد، إلى أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة.