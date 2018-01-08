وكيل إمارة منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الشهيد مجرشي

واس(صدى):

أدى معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري , عقب صلاة العصر اليوم , صلاة الميت على الشهيد جندي أول عبدالعزيز بن علي مجرشي من منسوبي القوات البرية الذي استشهد في ميدان العزة والشرف دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي, وذلك بجامع الراجحي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة .

وعقب الصلاة نقل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الشهيد .

كما نقل معاليه تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمتهوأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته , رفع ذوو الشهيد الشكر للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على تعازيها ومواساتها داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة .