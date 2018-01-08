دراسة: النوم يزيد جمال وجاذبية المرأة

لندن(صدى):

أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة ليفربول البريطانية، ونشروا نتائجها في دورية ” الجمعية الملكية المفتوحة للعلوم ” البريطانية، بأن حصول الإنسان على قسطٍ كافٍ من النوم خلال الليل، يزيد جمال الوجه وجاذبيته، فيما النوم لساعات قليلة يجعل المرأة أقل جاذبية.

وأجرى الباحثون تجارب النوم على 25 طالبًا جامعيًا، وطُلب منهم محاولة النوم جيدًا لمدة ليلتين متتاليتين، وبعد أسبوع طُلب منهم النوم لأربع ساعات فقط في الليلة الواحدة، على مدار ليلتين على التوالي، ثم التقط الباحثون صورًا لوجوه الطلاب دون وضع مساحيق تجميل بعد جلسات النوم الجيدة والسيئة.

ثم طُلب من 122 شخصًا من النساء والرجال في العاصمة الاسكتلندية النظر إلى صور الطلاب الذين أجريت عليهم الدراسة، ثم تصنيفها على أساس الجاذبية والصحة والثقة، وسؤالهم: ” إلى أي درجة ترغب في التواصل مع الشخص الذي في الصورة؟ ” ، فرغبتهم كانت تقل في التواصل مع الطلاب المتعبين، الذين لم يأخذوا قسطهم الكافي من النوم.

وأكد الباحثون أن الوجه المتعب، سواء أكان ذلك بسبب الحرمان من النوم أو من غير ذلك، يثير لدى الآخرين مشاعر النفور خوفًا من الإصابة بمرض ما.

والجدير بالذكر في أبحاث سابقة أكدت أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، أي حوالي من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، يحسن الصحة العامة للجسم عن طريق زيادة كفاءة جهاز المناعة، ويقي من الأمراض وعلى رأسها السكري والسمنة والفشل الكلوي.