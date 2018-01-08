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بالفيديو.. قطط تتجول داخل أحد مستشفيات الحدود الشمالية

بالفيديو.. قطط تتجول داخل أحد مستشفيات الحدود الشمالية
خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطط تتجول في غرف المرضى وطرقات أحد المستشفيات بمحافظة رفحاء في الحدود الشمالية .

وناشد النشطاء المسؤولين بالنظر في الإهمال الذي تتعرض له بعض المستشفيات بالمملكة ، بما يخالف الاشتراطات الصحية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13737 ] نشر منذ 2 ساعتين

القطو ماخذ راحتة متعود على المكان هههههه
نشوف الحين المسؤولين بالمستشفى شلون يرقعون السالفة

[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 1 ساعة

صراحة طالما هي غير مؤذية اتركوها لقد قرأت عن مجموعة من القطط تقيم مع المرضي المصابين بالخرف و تلقي رعاية من الأطباء و الممرضات

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