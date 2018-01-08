بالفيديو.. قطط تتجول داخل أحد مستشفيات الحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطط تتجول في غرف المرضى وطرقات أحد المستشفيات بمحافظة رفحاء في الحدود الشمالية .

وناشد النشطاء المسؤولين بالنظر في الإهمال الذي تتعرض له بعض المستشفيات بالمملكة ، بما يخالف الاشتراطات الصحية .