بالفيديو.. قطط تتجول داخل أحد مستشفيات الحدود الشمالية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطط تتجول في غرف المرضى وطرقات أحد المستشفيات بمحافظة رفحاء في الحدود الشمالية .
وناشد النشطاء المسؤولين بالنظر في الإهمال الذي تتعرض له بعض المستشفيات بالمملكة ، بما يخالف الاشتراطات الصحية .
فيديو يُظهر تجول بعض القطط في غرف المرضى وطرقات أحد المستشفيات بمحافظة #رفحاء بمنطقة #الحدود_الشمالية.
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#عين_المواطن pic.twitter.com/irK892VGxo
— السعودية (@KSA) January 8, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25141 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو دققتوا على سبب تواجد القطط
أكيد بتلقون
طامه أكبر
ماجت القطط الا وفيه فئران بعد🤔
توق[ عدد التعليقات: 13737 ] نشر منذ 2 ساعتين
القطو ماخذ راحتة متعود على المكان هههههه
نشوف الحين المسؤولين بالمستشفى شلون يرقعون السالفة
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 1 ساعة
صراحة طالما هي غير مؤذية اتركوها لقد قرأت عن مجموعة من القطط تقيم مع المرضي المصابين بالخرف و تلقي رعاية من الأطباء و الممرضات