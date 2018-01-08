إيران تدعو المجتمع الدولي للاستعداد لانسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي

طهران(صدى):

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن على المجتمع الدولي الاستعداد لانسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في 2015.

وقال ” عراقجي ” ، خلال مؤتمر الأمن في طهران، ” يسعى الرئيس الأمريكي منذ أكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي ” ، مضيفًا ” نحن في إيران مستعدون لكافة الاحتمالات، سيكون المجتمع الدولي الخاسر الأكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدوليةي ” ، متابعًا أن ” منطقتنا لن تكون أكثر أمنًا بدون الاتفاق النووي ” .

كان ترامب، أعلن في أكتوبر الماضي، رفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الموقع في 2015، إلا أن ترامب لم يعد تفعيل العقوبات، كما لم يلغ الاتفاق مفضلا احالة الملف إلى الكونجرس لمعالجة ” العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق ” ، وتنهى مهلة الابقاء على رفع العقوبات عن إيران، يوم الجمعة المقبل.