10 عادات سيئة للرجال تدمر العلاقات الزوجية

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، تخيلي أنك تزوجت من شاب، واكتشفت بعدها أنّ عاداته سيئة جدًا ولا يمكن تغييرها. فإذا لم يكن الأوان قد فات، ادرسي شريك حياتك المستقبلي جيدًا قبل دخول قفص الزوجية وابتعدي عنه فورًا إذا كان يفعل هذه الأشياء:

كثير الأعذار

ينصح موقع ” بيوتي آند تيبس ” بالابتعاد عن الشخص الذي لا يرد عليكِ بإجابة مباشرة، ويختلق أعذاراً من الهواء لا ترضيك، وقد تكون مماطلته معكِ مؤشراً للكذب، وتأكدي دائماً من أنّ الأعذار تناسب الأطفال وأنتِ بحاجة لرجل.

عقله غير ناضج

تريد كل فتاة رجلاً متفتحاً لا ينحصر تفكيره في مشاهدة مباراة كرة قدم يوم إجازته، أو إصدار الأحكام على الآخرين طوال الوقت.

يصرخ باستمرار

الشاب الذي ينفجر غضباً على أتفه الأسباب ويعلو صوته، ويصرخ بسبب أو دون سبب، ويعتدي على الآخرين لفظياً، ابتعدي عنه كي تنعمي بحياة هادئة.

يخلف وعوده

إذا كان شريك حياتك المستقبلي يخلف وعوده معكِ طول الوقت، اعرفي أنها إشارة سيئة، وهذا النوع من الرجال لا يتغير أبدًا وسوف يصيبك بالإحباط دائمًا.

لا يضعك ضمن أولوياته

إذا لم تكوني أول شخص في تفكيره وقراراته، عليكِ طرح هذا السؤال على نفسك: “متى سيفكر فيَّ أولا؟” والإجابة حتمًا ستكون “أبدًا”، فالرجال الذين لا يضعون زوجاتهم في مقدمة أولوياتهم، في الغالب لا يحبونهن.

يكذب

لا تثقي في الشخص الذي يكذب كثيرًا في وجهك، فهو لا يستحق الزواج منكِ لعدم تحمله المسؤولية.

يحب السيطرة

قد تشعرين في البداية أنه دليل على الحب، ولكن مع الوقت ستفهمين أنه هوس السيطرة والتحكم.

يحب الفوز في النقاشات

يحب بعض الرجال الفوز في كل نقاش أو مجادلة مع شريكاتهم، وهو ما يثير استياء الفتيات والنساء لشعورهن بأن أي نقاش سيكون من طرف واحد، وعليهن الخروج خاسرات كل مرة حتى وإن كان الحق معهن.

لا يظهر شعوراً بالمسؤولية

رفض الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية، هو من سلوكيات الشباب غير الناضجين، والأسوأ من ذلك إلقاء اللوم على أشخاص آخرين، فإذا كان هذا حال شريكك، لا تترددي في الانفصال عنه.

أسلوب حياته غير صحي

المدخنون ومدمنو الكحول في الأغلب لا يتغيرون وحياتهم مليئة بالأمراض والمشاكل، وهذا قد يزعجك، خاصةً إذا كنتِ تتبعين أسلوب حياة صحي.