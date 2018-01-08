ترحيل 100 سوداني يهدد الحكومة البلجيكية بالانهيار

بروكسل(صدى):

على خلفية اتهام حكومه البلجيكية في قضية ترحيل مهاجرين سودانيين من البلاد، رفض رئيس الوزراء تشارلز ميشيل إجباره على الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أن الابتزاز لن يخيفه.

وكان ” الحزب القومي الفلمنكي ” هدد بسحب تأييده للائتلاف الحاكم في بروكسل، إذا ما اُجبر رئيس وزراء على الاستقالة.

وأوضح صحيفة ” الجارديان ” البريطانية، أن الائتلاف الحاكم في بلجيكا بات مهددا بالانهيار، على خلفية اتهامه بالترحيل الجبري لمئة مهاجر سوداني إلى بلادهم الممزق بفعل الحرب.