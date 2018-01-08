ترحيل 100 سوداني يهدد الحكومة البلجيكية بالانهيار
على خلفية اتهام حكومه البلجيكية في قضية ترحيل مهاجرين سودانيين من البلاد، رفض رئيس الوزراء تشارلز ميشيل إجباره على الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أن الابتزاز لن يخيفه.
وكان ” الحزب القومي الفلمنكي ” هدد بسحب تأييده للائتلاف الحاكم في بروكسل، إذا ما اُجبر رئيس وزراء على الاستقالة.
وأوضح صحيفة ” الجارديان ” البريطانية، أن الائتلاف الحاكم في بلجيكا بات مهددا بالانهيار، على خلفية اتهامه بالترحيل الجبري لمئة مهاجر سوداني إلى بلادهم الممزق بفعل الحرب.
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