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بالصور.. توطين قطاع الذهب بنسبة 100% في الطائف

بالصور.. توطين قطاع الذهب بنسبة 100% في الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

لفت الدكتور محمد القحطاني مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على فرع الوزارة بمكة ، إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات موطن بنسبة 100% في الطائف .

وأكد ” القحطاني ” إن الوزارة ستستمر في متابعة عملية التوطين بما يضمن استقرار القطاع وإتاحة الفرص للشباب السعودي في العمل داخل بيئة محفزة وآمنة لضمان نمو القطاع في المنطقة .

وأشار مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، إلى ضرورة استمرار التزام المنشآت في المحافظة بنسب التوطين لتسهل على الحملات التفقدية التي تشنها الوزارة للتأكد من عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة

تأكدوا زين ترى أكثرهم يمنيين وخاصة الحضارم بغتر سعودية

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