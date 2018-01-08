بالصور.. توطين قطاع الذهب بنسبة 100% في الطائف
لفت الدكتور محمد القحطاني مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على فرع الوزارة بمكة ، إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات موطن بنسبة 100% في الطائف .
وأكد ” القحطاني ” إن الوزارة ستستمر في متابعة عملية التوطين بما يضمن استقرار القطاع وإتاحة الفرص للشباب السعودي في العمل داخل بيئة محفزة وآمنة لضمان نمو القطاع في المنطقة .
وأشار مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، إلى ضرورة استمرار التزام المنشآت في المحافظة بنسب التوطين لتسهل على الحملات التفقدية التي تشنها الوزارة للتأكد من عدم مخالفة الأنظمة والتعليمات .
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
تأكدوا زين ترى أكثرهم يمنيين وخاصة الحضارم بغتر سعودية