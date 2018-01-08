المحكمة الجزائية تنظر في قضية ” بحريني ” استهدف رجال الأمن بالقطيف

حمود العنزي(صدى):

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الاثنين، في لائحة دعوى وجهتها النيابة العامة ضد ” بحريني ” انضم إلى خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن.

وكشفت لائحة الاتهام للمدعى عليه عن تواصل المتهم مع مطلوب أمني ” عبدالله المداد ” ، ومقاومة رجال الأمن بعنف وقت القبض عليه، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال حيازته مقاطع مرئية ” فيديو “.

كما رصد في جواله محادثات عبر برامج التواصل الاجتماعي توضح نشاطه مع مطلوبين أمنياً بمحافظة القطيف، ومقاطع لرصده تحركات رجال الأمن بالمحافظة، ومقاطع أخرى مناهضة للدولة ومحرضة على أعمال الشغب والتجمع لأجله، وحيازته في جواله على صور ومقاطع مرئية إباحية.

وطالبت النيابة العامة من ناظر الجلسة بالحكم على المتهم بعقوبة تعزيرية تكون زاجرة له ورادعة لغيره، وإبعاده عن البلاد.