الداخلية: إدانة راشٍ ومزور وتوقيع عقوبات السجن عليهما

عادل الحربي(صدى):

أدانت وزارة الداخلية في بيان لها أصدرته اليوم الإثنين ، مزور باكستاني الجنسية يدعى ميل خان شير علام خان ، بعدما تم التحقيق معه بما نسب إليه والتأكد من صحته ، حيث تمت إحالته إلى المحطمة الجزائية بالرياض ، وصدر بحقه الحكم رقم 38347628 بتاريخ 1438/09/18هـ ، والذي يتضمن سجنه لمدة عامين لما نسب إليه من جريمة تزوير .

وتابعت الداخلية في بيانها أنه تم التحقيق مع راشٍ يمني الجنسية يدعى فاضل حسين القابلي ، لما نسب إليه من تهم تتعلق بجريمة الرشوة ، حيث تم إدانته وإحالته للمحكمة الجزائية بالرياض ، حيث صدر بحقه حكم السجن لمدة 6 أشهر وتم تبليغ الجهات المختصة بتنفيذه .