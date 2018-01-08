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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

الداخلية: إدانة راشٍ ومزور وتوقيع عقوبات السجن عليهما

الداخلية: إدانة راشٍ ومزور وتوقيع عقوبات السجن عليهما
عادل الحربي(صدى):

أدانت وزارة الداخلية في بيان لها أصدرته اليوم الإثنين ، مزور باكستاني الجنسية يدعى ميل خان شير علام خان ، بعدما تم التحقيق معه بما نسب إليه والتأكد من صحته ، حيث تمت إحالته إلى المحطمة الجزائية بالرياض ، وصدر بحقه الحكم رقم 38347628 بتاريخ 1438/09/18هـ ، والذي يتضمن سجنه لمدة عامين لما نسب إليه من جريمة تزوير .

وتابعت الداخلية في بيانها أنه تم التحقيق مع راشٍ يمني الجنسية يدعى فاضل حسين القابلي ، لما نسب إليه من تهم تتعلق بجريمة الرشوة ، حيث تم إدانته وإحالته للمحكمة الجزائية بالرياض ، حيث صدر بحقه حكم السجن لمدة 6 أشهر وتم تبليغ الجهات المختصة بتنفيذه .


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