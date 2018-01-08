فوائد القلي الآمن بأسلوب صحي

متابعات(صدى):

وجه أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، حول أهمية الطعام الصحي، فقد يكون ضار اذا أسأت تحضيره، فقد تجعله ضاراً إما بطريقة القلي او الحرق فيصبح ضار، أو بالإضافات الكيميائية الضارة كالماجي الأبيض ” أجينوموتو ” أو صبغات ضارة أو مواد كيميائية للنكهات أوسمن ” دهن نباتي(مهدرج) ” ، فأحذر تحويل طعامك الى غير صحي بتلك الطرق(فقط السلق بالماء هو الصحي).

وتعتبر عملية القلي لها فوائد مختلفة بالنسبة للأشخاص الأصحاء، كما أنها أسهل طرق تحضير الغذاء، وهي تحسن من مظهر ونكهة وطعم ورائحة الطعام، مما يجعله شهياً وأكثر قبولاً، كما يقتل القلي الجراثيم التي يمكن أن يحملها الطعام من البيئة التي كان موجودا بها من ماء وهواء وتراب، كما يسهل ويحسن القلي من عملية مضغ وهضم المواد الغذائية.

يساعد القلي على تخليص المواد الغذائية البروتينية كاللحوم، والمواد الكربوهيدراتية كالبطاطس من بعض الماء الموجود في تركيبتها وتغليفها بطبقة دهنية، مما يساعد على حفظها من التلف لمدة أطول، مع ملاحظة ان قلي البطاطس يؤدي لظهور مادة (الاكريلاميد) التي تتسبب في الإصابة بالسرطان حسب بحث جرى في السويد حيث وجد أن نقع البطاطس في الماء قبل قليها يقلل من نسبة (الأكريلاميد).