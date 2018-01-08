محلل سياسي: قطر وإيران وجهان لعملة واحدة في استغلال فقر الشعوب الثقافي

طلال الضوي(صدى):

أكد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، إن نظام قطر لا يختلف عن النظام الإيراني فيما يتعلق باستغلال الفقر الثقافي وجهل الشعوب لغسل أدمغتهم وتجنيد شبابهم كضحايا للتنظيم الإرهابي .

وعلق ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا ” نظام قطر كـ نظام إيران يستغل الفقر الثقافي لغسل الادمغة وتجييّش الشباب لتصبح جنود للتنظيمات الإرهابية… لذا يتوجب علينا جميعاً مكافحة الفقر الثقافي بـ الإصرار على التوعية والمعلومة الصحيحة لخلق معرفة وعقول تصبح كـ الرصاص بصدر الأعداء ” .