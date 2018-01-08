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الجيش الأفغاني يقتل 72 إرهابيا ويصيب العشرات خلال 24 ساعة

الجيش الأفغاني يقتل 72 إرهابيا ويصيب العشرات خلال 24 ساعة
كابول(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن شنها حملات عسكرية بـ13 ولابة في البلاد، أسفرت عنها مقتل 72 مسلحًا من تنظيمي طالبان و داعش الإرهابيين، بالإضافة إلى إصابة العشرات، خلال 24 ساعة فقط.

وأوضحت الوزارة أنه قتل 27 مسلحًا، وأصيب 17 آخرين، و تدمير ثلاث عجلات وكميات من الأسلحة والذخيرة، تابعة للتنظيمات الإرهابية في مديريات خاك سفيد وبالا بلوك بولاية فراه غرب البلاد.

كما قتل 15 مسلحًا معظمهم ينتمون لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، و أصيب 30 عنصرًا بمديريات غازي آباد سوكى بول في ولاية كونار.

بينما لقى 14 مقاتلًا مصرعهم وأصيب 5 آخرين في معارك مع مسلحين بمديريات إمام صاحب وخان آباد في قندوز بشمال البلاد.


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