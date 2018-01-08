إنستجرام يحذف منشور شريهان لدعمها ” عهد التميمي “

القاهرة(صدى):

حذف موقع ” إنستجرام ” منشورا للفنانة المصرية شريهان، كانت تدعم فيه المناضلة الفلسطينية عهد التميمي المعتقلة بالسجون الإسرائيلية.

وكان مضمون الرسالة : ” كل عام وأنـت الخير والعهد والكرامة والصمود، والعزة وانتصار الحق على الباطل. ابنتي، وأنا أحتسبك ابنتي، بل ابنة الأمة العربية بأكملها، شاهدت في عينيك الكبرياء والأمل والشجاعة والدفاع عن الحق، أتألم وأتأسف أنني أرسل رسالتي هذه وأنت في الأسبوع الثالث من الاعتقال، ظلما وعدوانا “.

ومن جانبها قامت شريهان بإعادة الرسالة مرة أخرى على موقع التواصل تويتر، قائلة : ” حذفت إدارة الإنستاغرام رسالتي لك يا صغيرتي سناً.. ولكنك كبيرة وعظيمة جدا إرادة وصبرا وإصرارا وصمودا .. صوتك هو الحق يا من قلتِ إن الاحتلال يمنعني من أن أحلم !!! صوتك هو الحق يا عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير الحق ” .